LÖSEV’den 55 aileye hediye

RECEP MEBET

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Çorum’da 55 aileye gıda desteği sağladı.

LÖSEV Genel Merkezi’nde hazırlanan et kolileri önceki gün düzenlenen programla Çorum’daki kanser hastaları ve ailelerine teslim edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa LÖSEV Çorum Komite Başkanı Sevim Ozünel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Onkoloji hastalarının sağlıklı ve dengeli beslenmeleri amacıyla hazırlanan paketleri ailelere teslim ettiklerini belirten Ozünel, hayırseverlerin kurban bağışlarından oluşan etleri yıl boyunca lösemi hastaları ve ailelerine ulaştırdıklarını kaydetti.

‘Önce sağlıklı beslenme’ ilkesiyle hareket eden LÖSEV’in bu alandaki faaliyetlerinden bahseden Ozünel, yaptığı yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verdi:

HEDEF 65 BİN DAĞITIM

“Lösemili çocuklar ve onko hastaları tedavi boyunca proteinden yüksek ve sağlıklı beslenebilsin diye LÖSEV et ve et ürünleri dağıtımlarına yıl boyunca devam ediyor. Bu yıl hedef büyüten LÖSEV'in 2020 yılı hedefi 65 bin kez bu dağıtımı gerçekleştirmek.

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmeleri çok önemli. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürüyor. En yüksek protein kaynağı olan et ve et ürünleri hastaların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip. Yüksek protein içerikli et ürünleri tüketerek sağlıklı beslenen hastalar zorlu tedavi sürecini daha kolay atlatıyorlar. LÖSEV'e kayıtlı ve yüzde 90'ı asgari ücret altında geliri olan lösemi ve kanser hastaları yalnızca Kurban Bayramı'nda değil, tüm yıl taze et ürünleri ile beslenebiliyor. Et ve diğer gıdalardan zengin beslenen hastaların vücut direnci yükseliyor, vücut savunmaları güçleniyor ve böylece hastalıkları kolayca yenerek iyileşiyor.

Et dağıtım desteklerini dokuz ilde bulunan LÖSEV Şubelerinin yanı sıra Türkiye genelindeki ev ziyaretlerinde ve anlaşmalı marketlerden ulaştıran LÖSEV, yıl boyunca ailelerin düzenli olarak et ve et ürünleri yemesini sağlıyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala LÖSEV'e kayıtlı binlerce hasta ailesi, geçen sene yapılan kurban bağışları sayesinde hala taze et ve et ürünleri tüketebiliyorlar.

‘KURBAN BAĞIŞLARI HAYAT VERİYOR’

Kurban Bayramı'nda LÖSEV'in aldığı kurban vekâletleri yıl boyunca ihtiyacı olan ailelere eşit ve adil şekilde dağıtılıyor. Yerinde ve uzaktan yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelere destek veriliyor.

Geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonda Çorum’da yaşayan ve LÖSEV'e kayıtlı ailelere taze et ve et ürünleri desteği sunduk. Hastalar ve onların aileleri LÖSEV'e destek olan tüm hayırseverlere dua ederek bu zor günlerinde onları yalnız bırakmayan bağışçılara teşekkürlerini ilettiler.

Siz de LÖSEV e destek vermek ve ‘bu çorbada benimde tuzum olsun’ demek isterseniz 0312 447 06 60 numaralı iletişim hattından bizlere ulaşabilir, www.losev.org.tr internet sayfasından tüm çalışmaları inceleyebilirsiniz.”

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 19:39