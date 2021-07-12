FATİH BATTAR
İşletmeciliğini Seray-Serap Özaslan’ın yaptığı Lotus Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı.
Yavruturna Mahallesi Esnafevler 4. Sokak numara 6/A adresinde Çorum halkının hizmetine giren Lotus Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılışına Özaslan ailesinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta kurdele kesiminin ardından davetlililer işyerini gezerek, Sağlıklı Yaşam Merkezi hakkında bilgi aldı.
Açılışa katılan herkese teşekkür eden Seray-Serap Özaslan, sağlıklı beslenmek ve zayıflamak isteyen herkesi Lotus Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne beklediklerini söyledi.