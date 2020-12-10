LPG’de fiyat farkı tepkisi

RECEP MEBET

Şehirlerarası yolculuk yapan bazı sürücüler, Çorum sınırları içerisinde uygulanan LPG fiyat tarifesinin çevre illerden yüksek olduğunu bildirdiler.

Civar illerdeki akaryakıt fiyatlarını kıyaslayan sürücüler, Çorum’da LPG pompa satış fiyatının komşu illerin üzerinde olduğunu dile getirdiler.

‘REKABET KURUMU İNCELESİN’

Yozgat, Amasya ve Samsun gibi illerden aynı gün çekilmiş istasyon fotoğraflarını paylaşan Hayati Gürcü, Çorum’da uygulanan yüksek tarifeye tepki gösterdi.

“TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi’nin yanı başındaki Çorum’da LPG’nin daha pahalı olmasına anlam veremiyoruz” diyen Gürcü, “Yoksa akaryakıt tarifesi konusunda şirketler arasında gizli bir ittifak mı var?” diye sordu.

Akaryakıtta uygulanan indirim kararlarının da Çorum’da pompaya tam anlamıyla yansımadığı iddiasında bulunan Gürcü, Rekabet Kurumu’nun bu hususta inceleme başlatması gerektiğinin altını çizdi.

Otogazdaki 50 kuruşu aşan fiyat farkının izaha muhtaç olduğunu vurgulayan Gürcü, yetkililere seslenerek konuyla ilgili açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.