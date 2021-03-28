Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak

Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Lüleburgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği hükümlerine göre  KPSS puan türü, KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar,   başvuru   esnasında   istenilen   belgeleri   ile   birlikte  03/05/2021-07/05/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar  başvurularını  elektronik  ortamda  insankaynaklari@luleburgaz.bel.tr  adresine Şahsen  ve  İadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  Lüleburgaz  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları Eğitim  Müdürlüğü  Özerler  Mahallesi  Hal  Sokak  No:1  Lüleburgaz  /KIRKLARELİ  adresinde yapılacaktır.

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