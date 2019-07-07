FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Mertay Turizm'in yaptığı Lunapark açıldı.

Merkezi Amasya'da bulunan ve 16 yıldır Çorum'da Lunapark hizmeti veren Mertay Turizm bu senede fuar alanında hizmet vermeye devam ediyor.

Çorum'da yılda bir defa kurulan lunapark ile Çorum halkına eğlence ortamı hazırlamaya çalıştıklarını belirten işletme sahibi Namık Kemal Şişman, özellikle akşam serinliğinde vatandaşların lunaparka akın ettiğini söyledi.

21 TEMMUZ’A KADAR AÇIK KALACAK

Lunapark olarak Kamikaze, Balerin, Gondol, Elma Kurdu, Ranger, Kanguru, Uçak, Tren, Askılı Jeep gibi her türlü oyuncak grubunun bulunduğunu dile getiren Şişman, oyuncakların yanı sıra Çorum halkının tüfek atışı, dark, bowling, futbol gibi oyunlarla eğlenceli bir gün geçirebileceklerini kaydetti.

Oyuncak ve oyunların yanı sıra Çorum halkı için özel yemek yiyebilecekleri alan ve alışveriş yapabilecekleri bir ortam hazırladıklarını belirten Şişman, Lunaparkın 21 Temmuz tarihine kadar açık kalacağını açıkladı.

YETİM, ENGELLİ, GAZİ VE ŞEHİT ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ

Mertay Lunapark olarak ayrıca engellilere, şehit ve gazi yakınlarına her türlü oyuncakların ücretsiz olduğunu belirten Şişman, çocukların gönül rahatlığıyla oyuncaklara binebileceğini ifade etti.

OYUNCAKLARIN HER TÜRLÜ BAKIMI YAPILDI

Lunaparkta tehlikeli oyuncağın bulunmadığını, oyuncakların her türlü bakım ve onarımının yapıldığını vurgulayan Şişman, eğlenmek isteyen Çorum halkını özellikle akşam saatlerinde beklediklerini söyledi. Bilet fiyatları ile ilgili açıklama yapan Şişman, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede bilet fiyatlarının değişmediğini söyledi.

HEM KONSER HEM LUNAPARK EĞLENCESİ

Bu yıl 4 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek Uluslararası Hitit Fuar Festivali ile birlikte vatandaşların hem belediyenin etkinlikleri hem de lunapark eğlencesi ile gönüllerince vakit geçirebileceğini belirten Şişman; “Bu sene 4 yıl aradan sonra Uluslararası Hitit Fuar Festivali yeniden başlayacak. Vatandaşlar hem belediyenin düzenlediği etkinliklerle hem de lunapark eğlencesi ile yaz akşamlarını aileleri birlikte eğlenerek geçirebilecek. Konserler bu alanda yapılacak. Konserden sonra tüm vatandaşlarımızı Lunaparkımıza eğlenmeye davet ediyoruz.” şeklinde konuştu