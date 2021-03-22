‘Lütfen çare bulun!’

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Taşıt ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Buharaevler Caddesi’nde son dönemde yaşanan trafik kazaları, vatandaşları tedirgin ediyor.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar, bölgedeki tedbirlerin artırılmasını istediler.



Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, Çevreyolu Bulvarı’nı aşan bazı sürücülerin hız sınırlarını aştığını ve kazalara davetiye çıkardığını söylediler.

Buharaevler Caddesi’nin Selçuk 5. Sokak’la kesiştiği noktada yoğunlaşan trafiğin yayaları da çileden çıkardığını anlatan vatandaşlar, “Bu durumda karşıdan karşıya geçmek büyük sıkıntı oluyor” diye konuştular.

Söz konusu caddenin, Çorum’un iki büyük mahallesi olan Buharaevler ve Ulukavak’a ulaşımı sağlayan ana arterlerden biri olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Toplamda 6 şeridi bulan bir caddeden söz ediyoruz. Sürücülerin adeta birbirini geçmek için yarıştığı bu yolda, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar büyük mağduriyet yaşıyorlar. Yol çizgileri ve yaya şeritlerinin silinmeye yüz tuttuğu bu caddede, hız kesici butonlar başta olmak üzere acilen düzenlemeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandılar.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, başka canlar yanmadan bir an önce çözüm için harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.