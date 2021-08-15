MURAT ÇETİN

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, son günlerde yaşanan mülteci tartışmaları üzerine itidal çağrısı yaparak, “Lütfen sağduyulu olalım” dedi.

Türkiye’nin son zamanlarda zorlu ve sıkıntılı süreçler yaşadığını hatırlatan İsmail Şanal, “Ülkemiz son zamanlarda Covid 19, yangın, sel baskını gibi âfad ve musîbetlerle mücadele ederken, birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde özellikle birilerinin mülteciler, yangın ve sel mağduru vatandaşlarımız üzerinden ülkemize Kaos ortamı yaşatmalarına müsaade etmeyelim.” diye konuştu.

Siyasetçi, basın, STK’lar, bilim adamları ve din adamları söylem ve eylemleriyle sorumlu ve şuurlu davranarak bu zorlu sürece katkı sağlaması gerektiğine vurgu yapan Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, açıklamasında şunları söyledi, “Aksi davranış içinde olanlar ancak ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen hainlerin değirmenine su taşımış olacaklardır. Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu sıkıntılı günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatacağız inşallah. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Yüce Rabbim vatanımızı, milletimizi ve Ümmeti Muhammed’i her türlü afetten muhafaza etsin. Bizlere de bu olaylardan ders almayı nasip etsin. Rabbim birlik, beraberlik ve huzurumuzu bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin.”