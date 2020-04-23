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İşini ve sağlığını kaybeden Abdulkadir Tokmakoğlu (52), “Lütfen sesimizi duyun” diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden destek istedi.

Eşi ve kızıyla birlikte Kargı ilçesi TOKİ Konutları’nda kiralık bir evde yaşam mücadelesi veren Tokmakoğlu, koronavirüs salgını ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle üç aydır işsiz olduğunu söyledi.

Kefil olduğu arkadaşlarından doğan borç yükü sonrası iyi niyet kurbanı haline geldiğini belirten Tokmakoğlu, içinde bulunduğu imkansızlıklar yüzünden sağlığını da yitirdiğini ifade etti.

Aşçı olmasına rağmen işyerlerinin kapalı bulunması nedeniyle evini geçindiremediğini anlatan Tokmakoğlu, hiçbir geliri olmadığı için kira borcunu ödeyemediğini ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamadığını kaydetti.

Üniversite öğrencisi olan kızı ve eşiyle birlikte hayatın zorluklarını göğüslemeye çalıştığını dile getiren Tokmakoğlu, “Geçirdiğim rahatsızlık ve üzüntü sonucu kısmi duyma problemi yaşamaya başladım. İmkanım olmadığı için işitme cihazı da alamadım” dedi.

Bel ve boyun fıtığı rahatsızlığından da muzdarip olduğunu belirten Tokmakoğlu, önceliğinin geçimini sağlayacak bir işe kavuşmak olduğunu vurgulayarak yetkililerden ve hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020, 21:41