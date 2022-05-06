Lütfi Akça DSİ Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu.

Daha önce Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü ve Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Akça, DSİ Genel müdürü olarak atandı.

LÜTFİ AKÇA KİMDİR?

1957 yılında Çorum-Osmancık’ta doğdu. Lisans eğitimini 1981 yılında inşaat mühendisliği alanında, yüksek lisans eğitimini 1983, doktora eğitimini 1989 yılında çevre mühendisliği alanında İTÜ’de tamamladı. 1992-1993 yılları arasında A.B.D. Cornell Üniversitesinde misafir bilim adamı olarak doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1981- 2007 yılları arasında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

2007-2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürü ve Müsteşar, 2011-2016 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığında Müsteşar, 2016-2017 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016 yılından bu yana Türkiye Su Enstitüsünde Danışmanlık görevini sürdürüyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı,

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık alanları arasında Su ve Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarımı ve İşletilmesi, Arıtma Çamurlarının Yönetimi, Su Temini, Atıksuların Toplanması ve Uzaklaştırılması, Doğal Arıtma Sistemleri, Su Kirlenmesi ve Kontrolü, Su ve Atıksu Altyapı Sistemlerinin Yönetimi- CBS Uygulamaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi bulunuyor.

Pek çok ulusal ve uluslararası projede danışman ve yürütücü olarak görev alan Akca, International Water Assocation (IWA), International Solids Wastes Assocation (ISWA), Su Kirlenmesi Araştırmaları Türk Milli Komitesi (SKATMK) gibi mesleki ve sosyal kuruluşların da üyesidir. Çok sayıda bilimsel yayının yanı sıra TÜBİTAK'tan aldığı iki ödül bulunmaktadır. İngilizce bilen Akca, evli ve üç çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022, 21:02