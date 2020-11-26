Lütfiye Sevim hayatını kaybetti

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Belde Kıraathanesi sahibi, Çorumspor eski yöneticisi ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın’ın kayınvalidesi Lütfiye Sevim (87) vefat etti.

Serpin Köyü’nden İsmet Sevim’in eşi, Selahattin Sevim, Gülseren Garip ve Nejla Yalçın’ın annesi, Aydın Garip ve Mehmet Yalçın’ın kayınvalidesi, Çorum Futbol Kulübü yöneticilerinden Oğuzhan Yalçın’ın anneannesi Lütfiye Sevim, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Serpin Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKİMİYET, Lütfiye Sevim’e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 00:30