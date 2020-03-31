Maaşlar kapıda ödeniyor

EROL TAŞKAN

Korona virüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkmayan 65 ve üzeri yaşlılara verilen hizmetler Çorum'da adeta sınır tanımıyor.

Gıda ve ilaç ihtiyaçları başta olmak üzere her türlü talebe koşuşturan emniyet, jandarma ve Vefa Gurubu, bu kez de yaşlıların maaşlarını kapılarına kadar götürdü.

Toplumun tüm kesimlerinin seferber olduğu şu günde, takdir edilir çalışmalara imza atan kamu kurumları, organizasyon başarısı ve özverisiyle alkışı hakediyor.

Evde kal mesajıyla adresten ayrılan ekipler, aldıkları dualar ve memnuniyet ifadeleri ile karşılanıyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 20:32