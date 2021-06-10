Mad Parfümeri AHL Park’ta açıldı

Çorum ve çevre illerden çok sayıda misafir ağırlayan AHL Park AVM yeni markalarla hizmet yelpazesini genişletiyor.

Çeşitli ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği yapan AHL Park bünyesine bir yeni mağaza daha katıldı. Mad Parfümeri, yeni mağazasıyla misafirlerini bekliyor.

Ziyaretçilerine kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlayan AHL Park, müşteri portföyüne bir yenisini daha ekledi. Mad Parfümeri, 1. kattaki mağazasıyla ziyaretçilerine kapısını açtı.

Benzersiz koku seçenekleri, kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile Mad Parfümeri, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak uzman kimyagerler kontrolünde üretimlerini gerçekleştiriyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 17:43