Maddi durumu olmadığı için oğlunu tedaviye götüremiyor

M.BURAK YALÇIN

Maddi durumu olmadığı ve nakit sıkıntısı yaşadığı için oğlu Poyraz Efe Akbaş’ı tedaviye götüremeyen baba Seyit Akbaş, hayırseverlere seslenerek yardımcı olmalarını istedi.

OMİRİLİK KEMİĞİNİN BİRİSİ YOK

Poyraz Efe Akbaş 8 yaşında 1. sınıf öğrencisi. Omirilikte gerilme ve skolyoz tanısı konan Poyraz Efe omirilik kemiğinin birisi olmadan hayatını idame ettiriyor.

POYRAZ EFE HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Poyraz Efe’nin ameliyet olması gerektiğini ifade eden baba Seyit Akbaş, “3 yaşında iken Meningosel ameliyatı geçirdi. Sırtında sinir kesesi ile doğdu. O zaman ki ameliyatı da hayırsahiplerinin desteği ile ettirdik” dedi.

‘ANKARA’DA AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR’

Poyraz Efe’nin kalemi doğru düzgün tutamadığını ve istemsiz hareketler yaptığını aktaran baba Akbaş, “Beyin cerrahına götürdük. Omirilikte gerilme ve skolyoz tanısı konuldu. Ameliyat yapılması gerekiyor denildi. Riskli olduğu için Ankara’da yapılması gerektiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığımız devreye girdi doktordan sıra aldı. Ankara’ya götürüp ameliyatını yaptırmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘YOL VE ORADA KALACAK PARAM YOK’

Maddi imkansızlıklarından dolayı Ankara’ya gidemediğini belirten Akbaş, “Hem yol masrafını karşılayacak param hem de gittiğimizde orada kalmamız icap ettiğinde kalacak param yok. Durumumuz olmadığı için televizyonumu sattım. Evim de kira. 2,3 aydır ödeyemiyorum. Hayırseverlerimizden sesimize ses vermelerini istiyorum. Skolyoz henüz başlangıçta. Ne kadar erken müdahale edip ameliyat olursa Poyraz için o kadar iyi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 19:51