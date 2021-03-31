Maden kazalarını azaltmayı hedefliyorlar

FATİH AKBAŞ

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen ‘İnsana Yakışır Hayat İçin İnsana Yakışır İş - Decent Work For Decent Life’ projesinin açılış toplantısı dün yapıldı.

İstihdam, eğitim ve sosyal politika sektörel operasyonel program göstergelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetler içeren projenin açılış toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda ilk olarak Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Berna Gür, proje hakkında bilgi verdi.

Proje ile madencilik sektöründe iş kazalarının ve meslek hastalıkların azaltılması yoluyla daha kapsayıcı ve üretken bir topluma katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Berna Gür, “Bu hedef doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün çalışma hayatında yaygınlaşmasına yardımcı olmak amacıyla ulusal eylem planlarına uygun olarak işletme düzeyinde İSG yönetim tedbirlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir İSG yönetimi için işletme düzeyinde kapasite artışı sağlamaktır. Çorum, Amasya ve Yozgat bölgesindeki yer altı ve yer üstü kömür madenlerini kapsayan projenin hedef kitlesi; madencilik sektöründe çalışan işverenler, çalışanlar, yöneticiler, İSG uzmanları, ilgili STK ve meslek kuruluşları ile mesleki okullardır. Bu kapsamda Çorum, Amasya ve Yozgat bölgesindeki madencilik sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi eksikliklerinden kaynaklanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla 30 işverene “iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı”, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 15 kişiye “iş sağlığı ve güvenliği yönetimi”, 50 maden ocağı işçisine de “iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği” eğitimleri verilecektir. Eğitimlerle mevcut risklere düşük maliyetli pratik çözümler bulmak, işletmelerde İSG yönetim uygulamalarını geliştirerek sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açılış programı protokol konuşmalarının ardından sona erdi.