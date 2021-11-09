Magandalar bisikletleri bu hale getirdiler

Çorum Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre ÇORBİS'e zarar verenler magandalar hakkında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

Çorum Belediyesi, bisikletlere zarar veren kişilerin güvenlik kameralarına takıldığını belirterek, kimliği tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Hizmete girdiği günden bugüne kadar 21 binden fazla abone sayısına ulaşan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ÇORBİS’in bisiklet ve istasyonlarına bilerek zarar verenlerin tespitini yaptıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kamu malına zarar veren zihniyeti anlayamadıklarını, bisikletlere zarar verenlerin ne gibi bir amacı olduğunu çözemediklerini söyledi.

Her istasyonda güvenlik kamerası bulunduğunu, şehrin işlek cadde ve sokaklarında ise şehir güvenlik kameralarından hatalı ve kasten zararlı kullanan magandaların bir bir tespit edildiğini hatırlatan Lemzi Çöplü, “7 gün 24 saat hizmet veren ÇORBİS istasyonları ve bu istasyonlarda bulunan bisikletlere zarar verenlere yasal işlem başlatacağız. Geçtiğimiz günlerde bazı vatandaşlar bisikletlerin sepet kısımlarına binerek sepetleri kırıp, kasten park yerlerine ciddi zararlar vermiş. Bisikletlere zarar veren şahısları da tespit ettik. Bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri başlattık” dedi.

Bisikletlerin tamiratına başlandı

Magandaların zarar verdiği bisikletlerin Çorum Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünde tamirat işlemleri başladı. Bisikletlerin eksiklikleri giderildikten sonra tekrar kullanıma sunulacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 18:53