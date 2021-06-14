Mahalle arasına taksi durağı istemiyorlar

FATİH BATTAR

Çorum’da taksici esnafı ile Buharaevler 10.Sokak sakinleri Çorum Belediyesi tarafından mahalleye yapılacak taksi durağı için eylem yaptı.

Buharaevler’de faaliyet gösteren taksici esnafı ve vatandaşlar mahalleye kurulmak istenen taksi durağı çin bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştılar.

Taksici esnafı ekmeğinin bölünmemesini isterken, mahalle sakinleri de mahallle arasında taksi durağı olamacağını belirterek, yapımına başlanan taksi durağını durdurdu.

Mahalleye taksi durağı yapılması halinde yıkacaklarını belirten mahalle sakinlerinden Muhsin Zalim; “Durağın karşısında otutan aileler var. Başka yer yokmuş gibi geldiler buraya taksi durağı diktiler. Biz mahalle sakinkleri olarak buraya taksi durağı yapılmasını istemiyoruz. Apartman olmadık yerler var oraya kursunlar. Yapılırsa gerekirse yıkarız.” dedi

Taksici esnafı Akif Şahiner ise; “Buraya taksi durağı yapılmasnı istemiyoruz. Onarılması gereken o kadar taksi durağı varken, yenisini yapmaya çalışıyorlar. Biz zaten ekmeğimizi zor bölüşüyoruz, bi de yeni taksi duraklarıyla bizi hem kendi esnafımızla hem de mahalle halkı ile karşı karşıya getirecekler. Belediye başkanımızdan ricamız buraya taksi durağını yapmasın. Biz ekmeğimizi bölüşmek istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.