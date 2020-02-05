Mahalle muhtarlarından kutlama ziyareti

EROL TAŞKAN

Çorum Merkez Mahalle Muhtarları Derneği üyesi mahalle muhtarları gazetemizi ziyaret ederek, 30. yaş günümüzü kutladılar.

İdlib’te yaşanan saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileğiyle sohbete başlayan Çorum Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, gazetemizin 30. yılını tebrik etti.

Çorum Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ve Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat’ın katıldığı ziyarette, Hakimiyet Gazetesi’ni nice yıllar başarı dileyen Aydın, “Başarınız daim olsun, huzur ve mutluluk içerisinde nice yıllar diliyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 12:23