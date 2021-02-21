Mahalleli görüntü kirliliğinden şikâyetçi

RECEP MEBET

Ulukavak Mahallesi sakinleri, Özgürevler 5. Sokak’taki semt parkında yer alan trafo üzerindeki duvar yazılarından şikâyetçi.

Haber Merkezimizi arayan bazı mahalle sakinleri, konuyla ilgili şikâyetlerini dile getirerek görüntü kirliliğinden dert yandılar.

“Bu manzara mahallemize yakışmıyor” diyen vatandaşlar, söz konusu problemin şehrin çeşitli yerlerinde de yaşandığına işaret ettiler.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılmasını istediler.