Mahalleli şikâyetçi

RECEP MEBET

Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak sakinleri, Uğur Mumcu Caddesi’nin yanı başındaki boş bir arsaya bırakılan atıklardan şikâyetçi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, Velipaşa Konağı ve Eski Karakol binası gibi Çorum’un vitrini sayılan eserlerin yer aldığı sokağın girişinde yer alan çöp birikintilerine dikkat çektiler.

Durumu ilgili yerlere bildirmelerine rağmen problemin bir türlü çözülmediğini anlatan vatandaşlar, yetkililere seslenerek söz konusu atıkların bulunduğu noktadan kaldırılmasını istediler.

Ortaya çıkan kötü manzaradan dert yanan esnaf da rüzgârla birlikte sokağa yayılan çöp birikintilerinin Çorum’un temiz şehir imajına zarar verdiğine işaret ettiler.

Yetkililere seslenen esnaf ve mahalle sakinleri, yaşanan sorunun ortadan kalkması için acil çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.