Mahalleli şikâyetçi

RECEP MEBET

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi karşısındaki boş arsanın, madde bağımlılarının mekanı haline geldiği bildirildi.

Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi ile Akpınar Caddesi arasında kalan Ölçek 2. Sokak’ta bulunan boş arsanın, hafriyat atıkları ve otlardan dolayı izbe bir yer haline geldiği kaydedildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, amacı dışında kullanılan arsanın çevre sakinleri için tehlike saçtığını ifade ettiler.

“Lağım farelerinin cirit attığı çöp birikintileri ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen arsa yüzünden sokağa çıkamıyoruz” diyen vatandaşlar, mahalle sakinleri olarak acil çözüm beklediklerini söylediler.

Yaşadıkları problemi ilgili makamlara iletmelerine rağmen bir türlü çare bulamadıklarını anlatan vatandaşlar, karşılaştıkları duyarsızlıktan dert yandılar.

Mahalleliyi rahatsız eden arsanın otlardan ve atıklardan temizlenmesini isteyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek, “Bir an önce bu probleme çare bulunmasını bekliyoruz” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 20:06