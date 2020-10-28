Mahkeme sulama ücretlerini iptal etti

Alaca Koçhisar Sulama Projesi kapsamında çıkarılan sulama bedelleri ile ilgili açılan davada, mahkeme çiftçiler lehine karar verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat İslam Çağrı Çağlayan, mahkemenin 2019 sulama ücretlerini iptal ettiğini duyurdu.

Dava açmayan çiftçileri de dava açmaya davet eden Çağlayan, açıklamasında şu bilgileri verdi; “Çorum İli Alaca İlçesi Koçhisar Sulama Projesinde DSİ 2019 yılı sulama bedellerine ilişkin usulüne aykırı yaptığı işlemlerle çiftçilere fahiş miktarlarda ödeme emirleri göndermiştir.

Av. İslam Çağrı Çağlayan ve Av. Emre Renda tarafından DSİ aleyhine İdari Yargıda açılan iptal davaları neticelenmiş olup yargı mercileri Alaca çiftçisini haklı bulmuş ve açılan davalar kazanılmıştır. Bu konuda dava açan kişiler hakkında 2019 yılı sulama ücretleri iptal edilmiştir. Ancak henüz davasını açmayan kişiler hakkında bir iptal durumu gerçekleşmemiş olup kişilerin bireysel anlamda davalarını açmaları gerekmektedir.

Bahsi geçen kararlarda özetle; sulama ücretlerine temel teşkil eden, ekilip biçilen arazinin tespiti işlemi neticesinde hazırlanan mesaha cetvellerinin usulüne uygun hazırlanmadığı, köy ihtiyar heyetinin imzasını taşıması gerekmesine rağmen bu yönde bir imzalama işleminin bulunmadığı, usulüne uygun askıya çıkarılmadığı ve itiraz prosedürünün gerektiği gibi işletilmediği ifade edilmiştir. Bununla birlikte tahakkuk cetvelleri düzenlenmemiş, ödemeye çağrı bildirimi ise gönderilmemiştir. Bu sebeplerle borçlandırma işlemi yasada belirtilen şekle aykırı olarak DSİ’nin tek taraflı iradesiyle gerçekleştiğinden gönderilen ödeme emirlerinin iptali gerekmiştir. Alaca’nın tarımsal bir nüfusu barındırması dolayısıyla ilçe için çok önemli bir yargı kararı almış bulunmaktayız.”

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 18:14