Mahmut Altın emin ellerde

EROL TAŞKAN

Dün gece Sırbistan'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Çorumlu Mahmut Altın, başarıyla Çorum'a ulaştırıldı.

Belgrad Havaalanı'ndan hareket eden ambulans uçakla Merzifon Havaalanı'na getirilen Çorumlu genç, bu sabah 06,00'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Büyük bir itina ile gerçekleştirilen yolculukta, Çorumlu genç hastanın durumuyla başından beri yakından ilgilenen Sırbistan MÜSİAD Temsilcisi hemşehrimiz Cengiz Tufan refakat etti.

Mahmut Altın'ın tedavi sürecini ilk günden itibaren takip eden Sırp Doktor Maya Corçeviç, hastanın durumun aktardığı konuşmasında, "Biz onu ayağa kaldırmak için çok acaba gösterdik. Bundan sonra Türk meslektaşlarıma hastayı emanet ediyoruz. Hastayı ilk Kabul eden bendim şimdi gönderiyorum ama tekrar kahve içmeye bekliyorum." dedi.

Hatırlanacağı üzere 40 gündür Sırbistan'da tedavi altında olan Çorumlu genç, ailesinin AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'ya durumu aktarmasıyla başlayan süreç sonunda Çorum'a getirildi.





Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:30