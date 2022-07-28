Mahmutevler Caddesi’ne yeni asfalt

Çorum Belediyesi şehir genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Buharaevler Mahallesi’nde bulunan Mahmutevler Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladı.

Gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hangi mahallemizin neye ihtiyacı varsa büyük bir gayretle Çorum Belediyesi olarak o ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Aşgın, “Ekiplerimiz önce, Buharaevler Mahallemizde bulunan Mahmutevler Caddemizde zamanla ömrünü tamamlamış boruları yeniledi. Şimdi de yol yenileme çalışmaları kapsamında kazı çalışmalarına başladı. 500 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe sahip yolumuzun kazı ve dolgu çalışmaları tamamlandıktan sonra asfalt serimini gerçekleştireceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” şeklinde kaydetti.