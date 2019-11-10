Mahmutevler’e hiç gittiniz mi?

Çorum Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyetlerini ve kaynaklarını nasıl kullanacağını belirleyen 2020 yılı bütçesinin kabul oylamasında bütçe ile ilgili bir konuşma yapan CHP Meclis üyesi Ahmet Özdel ile Başkan Halil İbrahim Aşgın arasında Mahmutevler polemiği yaşandı.

Özdel’in; “Bu bütçe Mahmutevler’de oturanları, TOKİ’de yaşayanları, Mimar Sinan, Kale ve Yazı Çarşı’da oturanları değil, seçimlerle yönetimi ele alan ve bu kenti yıllarca yöneten siyasi aklın bütçesidir.” açıklamasına ‘Mahmutevler’deki bölgeye verilen özel ad nedir? En son ne zaman gittiniz o bölgeye?’ sorularını yönelten Aşgın, Özdel’in ‘Hiç gitmedim’ cevabına; “Eğer gitseydiniz Kamışlı’da 20 yıldır dökülemeyen asfaltın döküldüğünü görürdünüz. Bahçelievler’de, Ulukavak’ta, Buharaevler’de nasıl çocuklar parklarda güle oynaya oyun oynuyorsa Kamışlı’nın da bir park ihtiyacı olduğunu söyledim ve şu anda park bitmek üzere. Ben arzu ederim ki en azından açılışta beraber gözükelim. Bizim kafamızda mahalleler arasında ayrım yok.” ifadelerini kullandı.