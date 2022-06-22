Makamda değil gönüllerde taht kurdu

EROL TAŞKAN

İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2 yıl Başmüdür Yardımcılığı ve ardından da 3 yıldır Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü olarak görev yapan Numan Yalvaçer, İskilip’e veda etti.

5 yıl görev yaptığı İskilip’te adeta gönüllerde taht kuran Numan Yalvaçer, Şehit Mustafa Solak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü Öğretmeni olarak göreve başladı.

Üstlendiği yöneticilik görevlerinde sıradan bir öğretmenden öte çabalarla makam tahtından çok gönüllere inşa ettiği muhabbet tahtını mekan tutan Numan Yalvaçer, imza attığı sayısız faaliyet ve çalışmalarla takdir topladı.

Okul Aile Birliği, mesai arkadaşları ve öğrencileri tarafından hüzünle sarmalanmış muhabbet dolu sözlerle uğurlanan Numan Yalvaçer, İskilip’in eğitim camiasına verdiği hizmetlerin yanı sıra İskilip’in tüm değerlerine sahip çıkışı ile de tüm İskilipliler’in kalbine kıymetli bir dost olarak nakşedildi.

İskilip’teki 5 yıllık zorunlu hizmet sürecini zorunluluktan öte gönüllülük esasına göre tamamlayan Numan Yalvaçer, toplumun milli ve manevi değerlerini sahiplenişi ve imza attığı birbirinden güzel kültürel ve sosyal faaliyetleriyle, vizyonu yüksek, özgüveni tam, gönlü vatan ve millet için atan gençlerin gönlünde hem öğretmen olarak hem de örnek bir ağabey olarak iz bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022, 17:24