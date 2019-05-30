Makamlar dile geldi sadalar gönülleri titretti

EROL TAŞKAN

Her hafta salı günü farklı bir camide düzenlenen Enderun Teravihleri ve Cumhur Müezinliği'nin sonuncusu Hazreti Ebu Bekir Camii'nde eda edildi.

5 ayrı imam hatibin kıldırdığı Enderun usûlü teravih namazında, ayrı ayrı makamlarla kıraat eden imam hatipler, her bir dört rekatta görev değişti.

Ulu Camii Baş İmam Hatibi Mustafa Gökmen, Çakır Camii İmam Hatibi Abdulhamit Çıplak, Köy Hizmetleri Camii İmam Hatibi Ömer Asaf Sağdıç, Cezaevi Mescidi İmam Hatibi Şaban Erci, Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı, Ulu Camii Müezzin Kayyımı Hasan Çıplak, Akşemseddin Camii Müezzin Kayyımı Ferhat Turhanoğlu, Emre Camii Müezzin Kayyımı Murat Küyük, Emre Camii Müezzin Kayyımı M. İbrahim Demir ve Devane Camii Müezzin Kayyımı Selahattin Meşe'nin görev aldığı Enderun Usûlü Teravih ve Cumhur Müezzinliği bu yılın son Enderun Teravihi oldu.

Tüm makamların ses bulup gönüllere nakşolunduğu gecede, Hazreti Ebu Bekir Camii çevresinde ikamet eden cemaatin yanı sıra Çorum'un dört bir yanından cemaatin katıldığı manevi buluşmada gönüller mest oldu.

Namaz sonrası tüm cemaat ses ve icra ettikleri makamlarla başarılı bir görev icra eden din görevlilerine tek tek teşekkür etti.