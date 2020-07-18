Makbule Alakoç hayatını kaybetti

MURAT ÇETİN

CHP eski Merkez İlçe Başkanlarından merhum Gazi Alakoç’un eşi, Makbule Alakoç(91) vefat etti.

Manifaturacı esnafından Hasan Alakoç ve Hüseyin Alakoç ile Perihan Özortakçı, Nuriye Tahtasız, Emine Tatar ve Çorum Belediyesi personelinden Ali Alakoç’un annesi Makbule Alakoç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi yarın saat 11.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 15:34