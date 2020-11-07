‘Mali konularla ilgili hiçbir problemimiz yok’

FATİH BATTAR

Çorum Belediye Meclisi 2021 yılı bütçe oylamasında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Mali disiplinin sağladık, belediyemizin mali konularla ilgili hiçbir problemi yoktur. Gecikmiş 1 lira borcu yoktur. Bizim dönemimizde de belediye 1 lira borçlandırılmamıştır.” dedi

Çorum Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Aşgın, 2021 yılının tahmini gelir bütçesinin 647 milyon 515 bin TL, tahmini gider bütçesinin ise 692 milyon 515 bin TL olduğunu açıkladı.

GELİR 344, GİDER 292 MİLYON

2020 yılında bütçede mali disiplini sağladıklarını ve yatırım bütçesine geçtiklerini aktaran Aşgın, bu yıl Çorum Belediyesi’nin giderinin 292 milyon, gelirinin ise 344 milyon TL olduğunu kaydetti.

Aşgın, 2021 yılında Çevre Yönetimi ve Yeşil Alan Hizmetleri için 73 milyon 466 bin lira, Toplum Düzeni ve Sağlık Hizmetleri Alanı için 80 milyon 729 nin lira, Ulaşım Hizmetleri için 59 milyon 839 bin lira, İmar için 130 milyon 153 bin lira, Kültür, Sanat ve Turizm için 38 milyon 430 bin lira, Kurumsal Kaynaklar için 78 milyon 310 bin lira, Afet ve Acil Durumlar için 3 milyon 295 bin lira, Sosyal Yaşam Hizmetleri için 59 milyon 48 bin lira bütçe ayrıldığını aktardı.

BÜTÇEDE ASLAN PAYI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

2021 bütçesinde aslan payını 130 milyon Emlak ve İstimlak Müdürlüğü alırken, onu 102 milyon TL ile Etüt Proje Müdürlüğü ve 82 milyon TL ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü izledi.

İşte müdürlüklerin 2021 yılı bütçesi;

Özel Kalem Müdürlüğü: 6 milyon 600 bin , İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 2 milyon , Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 3 milyon 800 bin, Bilgi İşlem Müdürlüğü: 3 milyon 400 bin, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü: 38 milyon, Yazı İşleri Müdürlüğü: 1 milyon 250 bin, Mali Hizmetler Müdürlüğü: 66 milyon, Hukuk İşleri Müdürlüğü: 2 milyon, Hal Müdürlüğü: 12 milyon 600 bin, Huzurevi Müdürlüğü: 160 bin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 13 milyon, İtfaiye Müdürlüğü: 9 milyon 900 bin, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: 24 milyon, Kütüphane Müdürlüğü: 160 bin, Mezarlıklar Müdürlüğü: 2 milyon 700 bin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 37 milyon 325 bin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: 11 milyon 300 bin, Spor İşleri Müdürlüğü: 6 milyon 900 bin, Strateji Geliştirme Müdürlüğü: 1 milyon 100 bin, Temizlik İşleri Müdürlüğü: 40 milyon, Tesisler Müdürlüğü: 12 milyon, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: 12 milyon, Veteriner İşleri Müdürlüğü: 4 milyon 500 bin, Yapı Kontrol Müdürlüğü: 6 milyon 500 bin, Zabıta Müdürlüğü: 15 milyon 400 bin, Muhtarlıklar Müdürlüğü: 670 bin.”