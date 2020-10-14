‘Mali yapımızı güçlendirdik’

Çorum Belediyesi’nin, mali disipline yönelik uyguladığı çalışmalarla ekonomik yapısını güçlendirdiği belirtildi.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, sıkıntılı günlerin geride kaldığı, Çorum’un büyük yatırımlarla buluşmaya başladığı kaydedildi.

Ekonomik yapıya yönelik uyguladığı sıkı tedbirlerle Belediyenin mali yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Koçhisar İsale Hattı, Bedesten ve Yeraltı Otoparkı, Çocuk Köyü, Kongre ve Kültür Merkezi, ÇORBİS, Refakatçi Misafirhanesi, Çoruminia, Butik Yüzme Havuzları, Güreş Eğitim Merkezleri, Gençlik Kampları, Semt Sahaları, Kale İçi Restorasyonu, Dikiciler Arastası Restorasyonu, Yeni Yollar, İkiz Konak (Butik Otel), gibi projelerle ilgili önemli mesafeler kat ettiklerini vurguladı.

Göreve geldikleri günden bu güne kadar yaklaşık 1,5 yıl geçtiğini bu süre içerisinde çok sayıda projeyle ilgili çalışmayı tamamladıkların kaydeden Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimize söz verdiğimiz, şehrimizin gelişimine katkı sunacak projelerimizle ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Bu titiz çalışmamızın neticesinde hem ekonomik yapımızı güçlendirdik hem de projelerimizin tamamına yönelik çalışmalar içerisine girdik. Projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık.” dedi.

Çorum’un turizmine, kültür ve sanat hayatına, turizmine, gençlerine, kadınlarına, sosyal hayata kısaca Çorum’un değişimine ve gelişimine katkı sağlayacağına inandıkları projelerin ya ihale edildiğini ya ihale aşamasına gelindiğini ya da ihale edilecek bir aşamaya gelindiğinin altını çizen Aşgın, “Mezbaha, hayvan pazarı gibi şehrimiz için çok önemli olan yatırımları hizmete açtık. Altyapı çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Şehrimizin tüm mahalleleri adeta şantiyeye döndü. Yollarımızı, caddelerimizi yeniliyor, yeni cadde ve sokaklar açıyoruz. Kısaca, aşkla çalışıyoruz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 11:28