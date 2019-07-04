Mantar zehirlenmelerinde başı Çorum çekiyor

FATİH BATTAR

Çorum’da yaz mevsiminin başlangıcında sık rastlanan mantardan zehirlenme vakalarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Uzmanların uyarılarına kulak asmayan vatandaşlar, soluğu hastanelerde alıyor. Çorum ve ilçelerde son bir haftada 1 ağır olmak üzere yaklaşık 40 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelik oldu.

Geçtiğimiz yıllara oranla mantardan zehirlenme vakalarının arttığı Çorum’da, İl Sağlık Müdürlüğü uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Uzmanlar, dağlardan ve kırlardan toplanan mantarlar yerine kültür mantarların tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine 1 Nisan-13 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan zehirlenme başvurularında 2018 yılına oranla yüzde 34 artış görüldüğü kaydedildi. Bu sürede Ulusal Zehir Danışma Merkezine 298 vaka başvurduğunu, Çorum, Konya, Karaman, Denizli, Mersin, İstanbul, Burdur ve Isparta’nın en çok artış gözlenen iller olduğunu belirten Bakanlık açıklamasında mantar zehirlenmesi belirtileri ve alınacak önlemler konusunda şu ifadeler kullanıldı: “Mantar zehirlenmesi belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkmaktadır. 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir.

"BİLGİ İÇİN 114 NUMARALI ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ARANABİLİR"

Vatandaşlarımız, doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemelidir. Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır.

Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini 7/24 arayabilir. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 13:27