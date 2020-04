Marcel'le Koronayla mücadeleyi konuştuk

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Makina Mühendisliği bölümünde eğitim gören Kamerunlu Marcel Ngamli Mfouapon’la korona mücadelesi ve yabancı öğrencilerin durumunu konuştuk. Türkiye’yi ve Çorum’u korona mücadelesi konusunda en güvenilir yer olarak tarif eden Marcel, özellikle doktorların ve sağlık çalışanlarının özverisinden dualarla söz ediyor. Dünyanın Türkiye’yi izlediğini söyleyen Marcel, “İnşallah bugünler de geçecek. Türkiye korona mücadelesinde dünyanın en iyisi, Türkiye’de ve Çorum’da olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye’nin gücüne herkes hayran kalıyor.” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üniversitelerin eğitimine ara vermesiyle, tüm öğrenciler memleketlerine dönerken, yabancı öğrenciler ülkelerine dönemedi. Marcel’in evine misafir olarak bu durumu ve neler hissettikleri üzerine sohbet ettik.

Çorum’da kendilerini yalnız hissetmediklerini anlatan Marcel, özellikle Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün yabancı öğrencilerin ihtiyaç ve durumlarını yakından takip ettiğini ve öğrencilerine sahip çıktığını anlattı.

Biraz ev hali, biraz da samimiyet derken, sohbetimizde Marcel duygularını şu sözlerle dile getirdi;

“Korona karşısında dikkatli olmaya çalışıyoruz. Dışarı çıkınca nereye dokunmak gerektiğine, ne yapmak gerektiğine dikkat ediyoruz.

Elhamdülillah Çorum’da korona bakımından güvenlik çok iyi. Hastaneyi görüyoruz, devletin çalışmalarını görüyoruz. Devlet bizim için çalışıyor. Allah doktorlarımızdan ve hastane çalışanlarından razı olsun.

Dünyada en güvenli ülke Türkiye. Bu bir reklam olsun diye söylenmiş söz değildir. Yurt dışında hasta olan Türkler’le ilgili iki haber izledim. Sıkıntı çıkınca hemen Cumhurbaşkanı arıyor ve Türkiye’ye hastalar getiriliyor.

Mesela bizim memlekette, başka ülkelerde yaşayan 200 Kamerunlu Kamerun’a dönmek için müracaat etti, yardım istedi. İlgilenir gibi yapıyorlar ama sonu gelmiyor, sonuç vermiyor. İş ortada kalıyor.

Fakat Türkiye’de öyle değil, bir kişi için uçak kalkıyor. Hem de hemen hallediliyor. Öyle-böyle demeden hemen sonuç alınıyor. O yüzden bana göre en sağlam ve güvenli ülke Türkiye’dir.

İlk zamanlarda ailem ve arkadaşlarım korona konusunda Türkiye’yi ve Çorum’a çok merak etti. Çünkü Avrupa’da adeta patlama yaşanıyor. Her gün arayıp soruyorlar. Nasıl yapıyorsunuz? Durumlar nedir? diye soruyorlar. Tabiki var ama çok az diyorum. Ailem şu anda bizim adımıza daha rahat ve güvende olduğumuzu biliyor. Çarşıda yolların temizlendiğini herkes görüyor. Ben de tüm bu çalışmaların fotoğraflarını çekip aileme ve arkadaşlarıma gönderiyorum. Onları görünce daha da rahatlıyorlar, bizim için endişe etmiyorlar.

ÇORUM'DAN BAŞKA BİR YERDE OLMAK İSTEMEM

Çorum bizim için çok kıymetli. Şu anda da Çorum’dan başka bir yerde olmayı istemem. Burası çok güvenli. İnşallah kısa zamanda bu korona da biter.

Bakanlarımız evde kalmamızı tembihliyor. Haberler de evde kalmamızı söylüyorlar. Mesela gazeteciler, Bakanlar çalışıyor. Bizim için çalışıyor. Onlar her an korona olabilir. Ama bizim için çalışmayı bırakmıyorlar. Bizim yapacağımız tek yardım evimizde kalarak onların bu çabalarına destek olmaktır.

Korona geldikten sonra bizim için en önemli adamların kim olduğunu çok iyi biliyorum. Benim kafamda birinci sırada önemli olan Din’dir, ikinci sırada doktorlar geliyor. Her gün kendime soruyorum. Ben yatağa rahatça yatıyorum ama bu insanlar nasıl yapıyor diye internete bakıyorum haberleri takip ediyorum. Doktorlar hastalar için koşturuyor, tüm çabasını ortaya koyuyor.

Ben doktorlara ve sağlık çalışanlarına nasıl hediye verebiliriz bilmiyorum. Nasıl teşekkür edebiliriz bilmiyorum. Sadece dua edeceğiz. Onlar için her gün her akşam dua ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. Yarabbim o adamlara yardım et diye dua ediyorum. İyi doktor, kötü doktor demiyorum farketmez herkese yardım et diye Allah’a dua ediyorum. Hastanede duruyorlar, korona orada ama onlar orada çalışıyor ve orada kalıyor. Onlar için yapacağımız en önemli şey duadır.

Biz ailemizden uzakta yaşasak da, özlem çeksek de Çorum bize aile oldu, Çorum’a teşekkür ediyorum. Biz Çorum’da çok rahat yaşıyoruz. Valimize, Belediye Başkanımıza, Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Özellikle hastane için çok dua edeceğiz. Sadece selam etmez yetmez dua gerekir. İnşallah bu günler sizin için daha kolay olacak.

Bu korona meselesi başlayınca, bizim üniversitemiz bizleri tek tek arayıp ne yaptığımızı, nasıl yaşadığımızı hep takip ettiler. Rektörümüz problemlerimizi hep çözdü sağolsun. Tek sıkıntımız tatile gidememek ama bu normal bir şey. Salgının yaygınlaşmaması için herkes yerinde durmalı. Biz de bunu yerine getiriyoruz. Türkiye çok sağlam bir memleket, böyle bir memlekette yaşadığım için çok mutluyum. Geçmiş zamanda Türkiye hakkında daha iyi duygularım vardı ama şimdi daha da yüksek ve iyi oldu. Türkiye büyük bir devlet, bir vatandaşı için dünyanın öbür ucuna uçak gönderip alıyor ve tedavi için Türkiye’ye getiriyor. Ben şu anda dünyanın en güvenli ülkesinde ve en güvenli şehrinde yaşıyorum. Bunun için çok mutluyum.”

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 13:52