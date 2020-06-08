Market sanal, hizmet gerçek

EROL TAŞKAN

Çorumlu 4 genç, vizyon-kabiliyet ve güçlerini birleştirerek Çorum'un ilk ve tek en hızlı online süpermarketini kurdular. Geliyoor markasıyla Çorum'un tüm noktalarına en geç 20 dakikada ulaşan gençler, kapıda ödeme ile çarşı-pazarı ayağınıza taşıyor.

Dünyayı kasıp kavuran korona mücadelesi, tüm alışkanlıkları baştan sona değiştirirken, alışveriş kültürüne de yeni bir boyut kazandırdı. Dijital dünyanın gelişimi ile birlikte online alışverişin her geçen gün daha da çok trend kazandığı şu günlerde, 4 genç bir araya gelerek dijital ortamda kurdukları alışveriş uygulaması ile Çorum'a yeni bir marka kazandırdı.

Hepsi de pırıl pırıl olan gençler, tüm sistemlerini kendileri geliştirip uygulamaya koyuyor. Enerji Mühendisi Mustafa Şimşek, Bilgisayar Mühendisi-Yazılımcı Kubilay Şimşek, Almanya'nın genç Türk girişimcilerinden Abdulkadir Bolat ve Almanca Öğretmeni Abdulvahit Bolat, oluşturdukları güç birliği ile gelecekte hizmeti ve ünü Çorum sınırlarını aşacağı bugünden belli olan bir hizmete imza attı.

Korona mücadelesi olmazdan evvel de dijital pazarlamanın sürekli ivme kazandığı ve gelecekte tüm hizmet ve alışveriş markalarının mutlaka yerini alacağı dijital ortam, elbette korona mücadelesi de eklenince alışveriş kültürünün engellenemez cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Klasik anlayıştan öte ticaretlerini dünyanın gözünü diktiği dijital ortama aktaran genç girişimciler, hizmet kalite anlayışlarında müşteri memnuniyeti, uygun fiyat, hızlı hizmet ve güvenilirlik konularını göz bebeği gibi bakıp büyütmeye çalıştıkları "Geliyoor" uygulaması için vazgeçilmez olarak görüyorlar.

Akıllı telefonlarda App Store'den ve Google Play'den rahatlıkla indirilebilen uygulama sayesinde, rafta bulunan tüm ürünleri fiyatlarıyla birlikte gören müşteriler, zengin ürün yelpazesi bulunan sanal mağazadan siparişlerini verebiliyor. Müşterilerinin ürün talebine göre her geçen gün ürün gamını artıran genç girişimciler, Üçtutlar Mahellesi Ahçılar 18. Sokak No:14/A adresinde bulunan depo takip merkezinden siparişleri hazırlayıp yola çıkarken, Gıda Toptancılar Sitesi 2. Blok No:26 adreslerindeki depolarından ise merkezdeki depolarına lojistik destek sağlayıp, ürün stoklarını güncel tutuyorlar.

Geliyoor uygulamasının pazarlama sorumlusu Enerji Mühendisi Mustafa Şimşek, yola çıkış hikayelerini anlatırken, birlikte daha güçlü olacakları inancının, hepsinde ortak niyet olduğunu, bunun üzerine de günün pazarlama tekniğini, toplumun alışveriş ihtiyacıyla buluşturmak olduğunu söyledi.

Çorum'da bir ilki hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Mustafa Şimşek, "Bu sistem şu anda Çorum'da ilk ve tek uygulama. Tüm gayretimizi, tecrübelerimizi ve samimiyetimizi ortaya koyarak böyle bir mecrada yerimizi aldık. Elbette ki Türkiye'de e-ticaret uygulamaları artarak devam ediyor. Ancak olması gerektiği bir noktada da değiliz, fakat dünya genelinde üst sıralara çıkacağımıza eminim. Bizler de bu konuda üzerimize görev düştüğü inancıyla bir yola çıktık. Çorumlu gençler olarak ilimize alışveriş kültürüne ve halkımızın hizmetine aktif bir sistem kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Müşteri kitlemiz Çorum'un dört bir yanında artmaya devam ediyor. Müşteri memnuniyeti konusu bizim için olmazsa olmazdır. Bizi tanıdıkça ve hizmetlerimizin kalitesini ve kolaylığını gördükçe, Geliyoor uygulamasını daha çok seveceklerine inanıyoruz." dedi.







Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 18:33