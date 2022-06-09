Markette küçük çocuğa hırsız muamelesi yapıldı iddiası

FATİH BATTAR

Çorum’da Çöplü Mahallesi’nde bulunan bir market zinciri şubesine giden küçük kızına hırsız muamelesi yapıldığını iddia eden Rıza Ş. duruma tepki gösterdi. Baba Rıza Ş, olay yüzünden kızının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, marketten şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

Olayın geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştiğini anlatan Rıza Ş.; “Kızım önceki gün ona verdiğim harçlıkla markete gitmiş. Önce çikolata reyonundan çikolata almış, sonra içeçek reyonuna giderken mağaza müdürü yanına gelerek önce çantasını sonra üstünü aramış. Kızıma hırsız muamelesi yapmışlar.” dedi

Küçük kızın olaydan sonra ağlayarak eve geldiğini ve durumu kendilerine anlattığını belirten baba Rıza Ş., çocuğunun olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Bugün kendi çocuklarına yapılan muamelenin yarın başkasının çocuklarına da yapılabileceğini dile getiren Rıza Ş., küçük kızına bu muameleyi yapan market görevlisinden şikayetçi olacaklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 13:02