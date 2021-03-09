Marmaraereğlisi Belediyesi'ne ait pazar yerleri kiraya verilecek

Marmaraereğlisi Belediyesi'ne ait pazar yerleri kiraya verilecek.

Marmaraereğlisi Belediyesi'ne ait pazar yerleri kiraya verilecek

Marmaraereğlisi Belediyesi'ne ait pazar yerleri kiraya verilecek.

Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi'ne olan Dereağzı Mahallesi, 7001 Sokak üzerine yaz aylarında (Haziran – Eylül) kurulacak olan Pazar yerinde 3 er metrelik 20 adet Üretici, 6 şar metrelik 40 adet Tekstil-Züccaciye ve 50 adet Gıda (Sebze-Meyve) satış tezgâhlarının tahsisi kura çekim işlemi ile yapılacak.

Başvurular, ilanda belirtilen evraklar ile birlikte Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Kiralama ihalesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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