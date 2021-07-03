Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 06.09.2021-10.09.2021 tarihleri arasında Saat 10:00'da başlamak üzere, Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi, Armutalan Mah. Belediye Cad. No: 1 Marmaris/ MUĞLA adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

İlana son başvuru tarihi 2 Ağustos.

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