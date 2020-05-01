Mart ayında 80 milyon dolarlık ihracat yaptık

Çorum’da Mart ayında ihracat 80,1 milyon dolar, ithalat 215 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %17,8 azaldı, ithalat %3,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

3 AYDA İHRACAT %4,0 AZALDI, İTHALAT %10,3 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 azalarak 42 milyar 749 milyon dolar, ithalat %10,3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA %181,6 ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %89,5 iken, 2020 Mart ayında %71,3'e geriledi.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %117,3 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %88,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,8'e geriledi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.