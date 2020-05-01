Mart ayında 80 milyon dolarlık ihracat yaptık

Çorum’da Mart ayında ihracat 80,1 milyon dolar, ithalat 215 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında 80 milyon dolarlık ihracat yaptık

Çorum’da Mart ayında ihracat 80,1 milyon dolar, ithalat 215 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %17,8 azaldı, ithalat %3,1 arttı.

 Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

3 AYDA İHRACAT %4,0 AZALDI, İTHALAT %10,3 ARTTI

 Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 azalarak            42 milyar 749 milyon dolar, ithalat %10,3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA %181,6 ARTTI

 Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %89,5 iken, 2020 Mart ayında %71,3'e geriledi.

Ocak-Mart döneminde  dış  ticaret  açığı  %117,3  artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %88,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,8'e geriledi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

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