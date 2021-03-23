EROL TAŞKAN

Son bir haftadır devam eden yağışlar, Çorum’a bereket getirdi. 23 Mart itibariyle Çorum’da metrekareye düşen yağış miktarı, son 30 yılın ortalamasını yakaladı. Son 30 yılın ortalaması 36,8 kilogram olurken, 23 gün içerisindeki yağış miktarı metrekareye 35 kilogram olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde en az yağış alan il olarak Amasya ile aynı kaderi paylaşan Çorum, son 9 aydır uzun yıllar ortalamasının çok altında kalmıştı. Barajlar ve yeraltı su kaynaklarının SOS verdiği Çorum’da, Mart ayının kalan son haftasında da yağış bekleniyor. Son haftanın yağışları ile birlikte, Çorum’un uzun yıllar ortalamasının üstüne çıkması bekleniyor.

Son 9 ayda sadece Ocak ayında uzun yıllar ortalamasını yakalayan Çorum, mevcut su rezervlerinde eksilerde iken, Mart yağışları umut verdi. Şimdi ise gözler Nisan ayına çevrildi. Nisan ve devamında ortalamanın üzerinde yağış almamız durumunda, su kaybımızı kısmen telafi etmiş olacağız.

Öte yandan Mart ayının yağış bereketinin, mevcut su rezervlerimizin eski haline döndüğü anlamı taşamadığının unutulmaması, su tüketimi konusunda olabildiğince tasarruflu olup Çorum’u susuzluğa terketmemek için tüketici olarak herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.

Önceki gün yağan sağanak yağışta, Çorum merkezde bir gecede metrekareye düşen yağış miktarı ise 15 kilogram olarak kayıtlara geçti.