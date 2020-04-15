Mart’ta 605 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bölge iller arasında en çok konut satışı 1733 konut ile Samsun’da gerçekleşti. Samsun’u 605 konut ile Çorum takip ederken, Tokat’ta 513 konut, Amasya’da da 366 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve %6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.