FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Hüseyin Çam’ın yaptığı Masal Çorba ve Restaurant açıldı.

Askerlik Şubesi karşısında hizmete giren Masal Çorba ve Restaurant’ın açılışına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve çok sayıda davetli katıldı.

Çorum’da üçüncü şubelerini açmalarının mutluğunu yaşadıklarını belirten işletme sahibi Hüseyin Çam, işkembe, dil paça, mercimek, kelle paça gibi çorba çeşitlerinin yanı sıra günlük 4 çeşit ev yemekleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Tereyağlı enfes çorba ve yemek çeşitlerini Çorum halkının damak tadına sunduklarını ifade eden Çam, “Çorum’da bugün üçüncü şubemizi Askerlik Şubesi karşısında açtık. Yemek sektöründe yıllardır hizmet veriyoruz. Alanında uzman ve deneyimli ustalarımız ile birbirinden lezzetli çorba ve ev yemekleri hazırlıyoruz. Masal Çorba ve Restaurant olarak ayrıca döner çeşitlerimiz de mevcuttur. Masal Restaurant’ın çorba ve ev yemekleri lezzetini tatmak isteyen herkesi lokantamıza bekliyoruz.” dedi

Çam, ayrıca düğün, nişan, sünnet gibi toplu organizasyonlar için de sipariş aldıklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022, 18:22