Maskeler düştü!

FATİH BATTAR

Çorum’da yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlar bunaltıcı sıcaklığın da etkisiyle maskeyi yüzüne değil, kola takmaya başladı.

Ramazan ayında başlayan tam kapanmanın ardından ciddi oranda düşen vakalarla birlikte vatandaşların rehavete girdikleri görülürken, denetimlerin de olmamasından dolayı bazı vatandaşlar maskeyi yüzüne değil, koluna tahmayı tercih ediyor.

Türkiye gelişmiş sağlık sistemi sayesinde salgını az hasarla atlatmayı başaran ülkelerden biri ama Türkiye’de günlük vaka sayıları 5 bin ile 6 bin arasında Çorum’da ise günlük 50 ile 60 arasında dolaşıyor. Bunun en büyük nedeni de halkın sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymaması. Para cezasının kesildiği ilk günlerde herkes maske takma telaşına düşmüştü. Maske takmak önemseniyordu, çünkü 900 lira cezası vardı. Yaz sıcaklığı, vakalardaki düşüş ve 1 Haziran’da başlayan normalleşme ve aşılamanın da etkisiyle maskeler önce çene altına indi, sonra kolda şimdi de cepte taşınmaya başlandı. Hiç maske taşımayanlar bile var. Maske artık yüzden çok kola takılıyor! Maske takmayanlar çevrelerindeki insanların da hayatını riske atıyor!

Haber Merkezimizi arayarak konu ile ilgili şikayetini dile getiren bir vatandaş, bazı vatandaşların maske takmamasından şikayetçi.

Özellikle insanların yoğun olduğu pazar yerleri, market, banka vb yerlerde maske takanların oranlarında ciddi azalış olduğunu belirten vatandaşlar, maskenin ya çene altına indirildiğini ya da kola takıldığını ifade etti.

Kademeli normalleşmenin başladığı 1 Haziran’dan bu yana maske takma konusunda çok ciddi bir rehavet olduğunu belirten vatandaşlar, maske denetimlerinin yeniden sıkılaştırılması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar koronavirüsle mücadelede en önemli kural olan maske, sosyal mesafe ve hijyeni akıllarından çıkarılmaması gerektiğini belirterek, vatandaşları bir kez daha uyarıyor.