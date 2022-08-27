Masum Türker Çorum'dan destek istedi

M.BURAK YALÇIN

Eski Devlet Bakanı ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Masum Türker, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını(SMMMO) ziyaret ederek TÜRMOB seçimleri için destek istedi.

Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran ve meslektaşları ile görüşen Masum Türker, önümüzdeki aylarda yapılacak olan TÜRMOB seçimleri için destek istedi.

Mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin de konuşulduğu ziyarette Masum Türker’e TÜRMOB Denetleme Kurulu üyesi SMMM Metin Yalçın ve SMMM Kayhan Giritlioğlu eşlik etti.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran da Masum Türker ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022, 15:23