MatematikEvi öğrencisi YKS’de Eşit Ağırlık’ta Çorum ikincisi oldu

M.BURAK YALÇIN

MatematikEvi Özel Öğretim Kursu öğrencisi Melih Gayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Eşit Ağırlık kategorisinde Çorum 2’ncisi oldu.

YKS’de Eşit Ağırlık kategorisinde Çorum 2’ncisi olan Melih Gayı’ya düzenlenen törenle plaket ve hediye takdim edildi.

TEKELİ: BU GURURU BİZE YAŞATTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Melih Gayı’nın ailesinin ve MatematikEvi öğretmenlerinin de hazır bulunduğu ödül töreninde konuşma yapan MatematikEvi Kurucu Müdürü Tekin Tekeli, kendilerine bu gururu yaşatan Melih Gayı’ya teşekkür ederek, “Açıldığımızdan bugüne kadar birlikte emek sarfettiğimiz öğrencimizin özverili, istikrarlı ve disiplinli çalışmalarıyla bu başarıyı göstereceğinden şüphemiz yoktu. Bu duyguyu bizlere yaşattığı için kendisine teşekkür ederiz. MatematikEvi ailesi olarak Melih Gayı ve ailesini tebrik eder, hayat boyu başarılarının devamını dileriz” dedi.

Hedefinin Boğaziçi Üniversitesi olduğunu ifade eden Melih Gayı da bu başarıyı uzun soluklu bir çabanın sonucunda elde ettiğini söyledi.

GAYI: MATEMATİKEVİ’NDEKİ VE OKULUMDAKİ HOCALARIMLA PLANLI VE STRATEJİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK’

9. sınıftan başlayarak her zaman derslerini iyi tutmaya çalıştığını dile getiren Melih Gayı, hedeflerini belirleyip, 11. sınıfın başından itibaren YKS’ye ciddi olarak çalışmaya başladığını, hem okulundaki hem de MatematikEvi’ndeki hocaları ile birlikte belirledikleri hedefler doğrultusunda, düzenli, planlı, sürekli ve stratejik bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

‘HEDEFLERİME ULAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM’

Yolun başında belirlediği hedeflere ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Gayı, “Başta bugüne kadar desteklerini her mecrada sürekli olarak hissettiğim aileme, okuluma, MatematikEvi ailesine, öğretmenlerime ve üzerimde emeği olan herkese teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren Melih Gayı’ya MatematikEvi Kurucu Müdürü Tekin Tekeli tarafından plaket takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 19:19