‘Mayıs TÜFE sonuçları inandırıcı değil’

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, TÜİK’in Mayıs 2022 için açıklanan TÜFE verilerinde ile bir ilke imza atarak yıllardır açıkladığı 400’u aşkın mal ve hizmetten oluşan madde sepeti ve ortalama madde fiyat listesini Mayıs 2022 itibariyle açıklamayacağını belirttiğini dile getirerek, “Ekonomistlere göre, fiyat artışlarının madde bazında izlenmesi mümkün olamayacak, bir ürünün önceki dönemler ile güncel fiyatlar ile karşılaştırılması yapılamayacak. Ücret ve maaş zamlarının yapılacağı Temmuz 2022 öncesinde mayıs ayı enflasyonunun beklenenden düşük açıklanması manidardır. Muhtemelen haziran ayı enflasyon oranları da benzer şekilde gelecektir”dedi.

Mayıs 2022 TÜFE sonuçlarının inandırıcı olmadığını belirten Onan, “Ücret ve maaş artışlarının yapılacağı Temmuz 2022 öncesinde enflasyon oranını beklenenin ve hissedilenin çok altında açıkladı. Madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listesinin açıklanmasından neden vazgeçildi? 2003 yılından bu yana açıklanan enflasyona esas madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçilmesinin sebebi nedir? Enflasyon hesaplamasına veri olan fiyatları kontrol etmenin ve izlemenin yol ve yöntemi sebepsiz / sebepli ortadan kaldırılmıştır. Gıda enflasyonu yıllık 91,6 oranında artarken mayıs ayına ait aylık gıda enflasyonu ise 1,63 düzeyinde kalmıştır. Ortalama gıda fiyatları artışının aylık 1,63 düzeyinde açıklanması, tereddüt oluşturmaktadır. Dar ve düşük sabit gelirli vatandaşımız tereddütlü enflasyon rakamları sebebiyle alım gücünü yitiriyor ve fakirleşiyor. Akıllara ister istemez sosyal devlet ve anayasal eşitlik ilkesi geliyor. Enflasyon verilerinin açıklandığı TÜİK yönetici kadrolarının değiştirilmesi, önü alınamayan enflasyon sarmalının, topluma daha düşük sonuçlar ile açıklandığına dair söylemleri haklı çıkaracak bir durumdur. TÜİK’in bildirimleri açık ve net olmalı, gerçekleşen enflasyonu vatandaşa açıklamalıdır. Alt gelir gurubuna dâhil vatandaşların gelirleri hayat standardını yakalayacak şekilde artırılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ekonomik görünümün söylendiği gibi yolunda olmadığı, ifade edildiği gibi bir kesimin kar ettiği ortamda, emekli, çalışan, küçük esnaf ve sanatkâr, çiftçinin içinde bulunduğu zor şartlar göz ardı edilmemeli, bu kesimler yok sayılmamalı ve sayılmaktan vazgeçilmelidir. Seçimin eli kulağında olduğu, seçim kaybeden siyasi partilerin bir daha iktidar olamadığı da hatırlanmalıdır”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)