Mazlumun ırkına ve inancına bakılmaz

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı pek çok açıdan tahlil ve değerlendirmeleri de birlikte getirdi.

Tüm dünyanın dikkat kesildiği bu savaş, asla ama asla kabul edilebilir değil. Oynanan oyunlar bir yana, kimin haklı kimin haksız olduğu farketmeksizin, olan masum insanlara oluyor. Savaşa tepki verenlere bakınca, ölüm üzerinden bile ikiyüzlülük yapanların maskeleri de birer birer düşüyor.

Bizler ölenin ırkına kimliğine bakmaksızın, yaşanan zulme bakıp, masum insanların öldürülüyor olmasına topyekün kahrolurken, batı ve içimizdeki uşakları ağıtlarını farklı yakıyor.

Daha düne kadar milyonlarca insanın ölümüne ve vatanını kaybetmesine neden olan savaşlara, “Onlar bizden değil” bakış açısıyla yaklaşıp kılını bile kıpırdatmayanlar, bugün merhamet havarisi kesiliyor.

Biz dün de merhametliydik, bugün de merhametliyiz. Biz hiçbir zaman mazlumun inancına, ırkına bakıp ona göre tavır almadık. Devletlerin politikaları ne olursa olsun, ölene üzülür, mazlum kalanla dertleniriz.

Biliyorduk batının iki yüzlü sahtekarlığını. Ve bu savaş, bir kez daha batının iki yüzlülüğünü turnusol kağıdı gibi tekrar tekrar ortaya koydu.

Mesele insanlıksa hem vallahi hem billahi insan olan da merhametli olan da biziz. Bizim Ukrayna’da ölümle yüzyüze gelen, vatanları uluslararası bir oyunun parçalatıp üzerinden güç devşirmek için kurban seçilenlere olan üzüntümüz hakikidir.

Biz ne ölümleri ne de savaşları yarıştırdık. Yıllardır Suriye, Irak, Afganistan, Bosna, Doğu Türkistan, Myammar, Karabağ, Filistin başta olmak üzere pek çok İslam coğrafyasında akan kanı görmeyip, bilakis bunu fırsat bilerek vampirler gibi kandan beslenip, içlerindeki piç zihniyeti semirttiler.

Eline silah almış vatanını korumaya çalışan Suriyeli kadını terörist ilan eden zihniyet, mavi gözlü sarı saçlı ve o bizden biri dedikleri eli silahlı Ukraynalı kadını kahraman ilan ettiler. Bize göre her ikisi de kahramandır. Biz insanlığına baktık, onlar saç rengine, göz rengine, ırkına ve inancına baktı.

Sonuna kadar masum Ukrayna halkının yanındayız ve acıları acımızdır.

Savaşa ve coğrafyamızda kurgulanan oyuna gelince, ne ABD’nin hatırı için Rusya’ya, ne Rusya’nın hatırı için ABD’ye ve Ukrayna’ya sırt dönecek değiliz. Çok şükür bugünün Türkiye’si kendi çıkarlarını önceleyen bir devlet olarak, olması gereken yerde duruyor. Milletimiz de hem oynanan oyunların farkında, hem de tüm ferasetiyle 3. Dünya Savaşı’nın başlamak üzere olduğu şu günlerde Türkiye’nin 2050 vizyonunu kitap okur gibi okuyabiliyor.

ABD ve Batı, Rusya ile girdiği kavgada yem olarak kullandığı Ukrayna’ya sahte ağıtlar düzüyor. İki yüzlü sahtekarların bir lafı vardır; “Adama iftira atıp mahkum ettireceksin, ertesi gün de iki paket sigara alıp ziyaretine gideceksin. Beni cezaevinde kimsesiz bırakmadı, iki paket sigara alıp ziyaretime geldi diye ömür boyu sana minnettar kalır.” ABD ve Batı’nın işi tam da buna benziyor.