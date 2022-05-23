MEB personelleri arama kurtarma eğitimi aldı

M.BURAK YALÇIN

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi(MEB AKUB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) işbirliğinde MEB personeline yönelik verilen ‘Arama Kurtarma ve Tahliye’ eğitim kursu sona erdi.

Eğitim boyunca 25 asil ve 5 yedekten oluşan kursiyerler Umut Balaban liderliğinde 1 hafta boyunca uygulamalı olarak eğitim aldılar.

Umut Balaban, MEB AKUB ekibinin kurulmasında emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e, AKUB ekibinin kurulma sürecinde yanlarında olan AFAD Müdürü Elvan Kaya ile AFAD personeline teşekkür etti.

Kurs sonunda 81 ilde kurulacak olan AKUB ekipleri AFAD koordinesinde görevlendirilecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022, 11:06