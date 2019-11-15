Mecitözü Belediyesi’nin 55 köpeği ölüme terk ettiği iddiası

FATİH BATTAR

Çorum’da Haydar Ö. isimli bir vatandaş sosyal medya hesabından Mecitözü Belediyesi’nin 55 sokak köpeğini bir kamyona toplayıp, Merzifon karayoluna ölüme terk ettiği iddiasında bulundu.

Konu ile ilgili Çorum Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Olayla ilgili Mecitözü Belediyesi'nin herhangi bir köpek toplama ya da Merzifon Karayoluna bırakma gibi bir işlemin yapılmadığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili şu ifadelere yer verildi; "

"Mecitözü Belediyesi’nde görev yapan Z.M isimli zabıta görevlisinin 19 NE 520 Plakalı aracın sahibi İ.Y ile birlikte 16/10/2019 günü ilçemizden 46 adet köpeği araca yükleyerek kısırlaştırmak üzere Çorum’a götürdükleri, Çorum’da Hayvan Pazarı’nda Çorum Belediyesi’ne bağlı çalışan Veteriner Hekimler vasıtasıyla söz konusu köpeklerin kısırlaştırma işleminin yapıldığı, bir gün sonra 46 adet köpeği aynı araca yükleyerek İlçemize getirdikleri ve Mecitözü Belediye’sine ait Merzifon yolunda bulunan boş binaya bıraktıkları, burada 2 gün süreyle köpekleri besledikleri, daha sonra İlçe merkezine bıraktıkları, bu tarihten sonra da yukarıda belirtilen twitter adresinde paylaşıldığı gibi herhangi bir köpek toplama yada Merzifon Karayoluna bırakma gibi bir işlemin yapılmadığı bilgisi alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 15/11/2019 günü sabah saatlerinde Merzifon Karayolu istikametinde detaylı olarak yapılan araştırmada, yol üzerine bırakılmış herhangi bir köpek topluluğuna rastlanmamıştır.

19 NE 520 plakalı araç sahibi İ.Y ile yapılan görüşmede bahse konu video kendisine izlettirilmiş olup, şahıs biz görevlilere; videonun nerede çekildiğini bilmediğini, videonun yan tarafında bulunan ve kamyonetin kasasındaki köpeklere ait fotoğrafın ise köpekleri kısırlaştırma işlemi için Çorum İline götürdüklerinde çekilmiş olabileceğini, 14/11/2019 günü aracın kendisinde olmadığını, oğlu B.Y de olduğunu beyan etmiştir.

B.Y isimli şahısla yapılan görüşmede ise; babasına ait 19 NE 520 plakalı kamyonetin 14/11/2019 günü kendisinde olduğunu ancak hiçbir surette Merzifon istikametine yada başka bir istikamete köpek taşımadığını beyan etmiştir.

Tam olarak nerede çekildiği tespit edilemeyen video üzerinde yapılan incelemede, yolun kenarında birkaç adet köpeğin bulunduğu, ancak video içeriğinde 19 NE 520 plakalı aracın görünmediği, videonun yan tarafına eklenen kamyonete ait fotoğrafın ise önceden çekilerek videoya eklenmiş olabileceği değerlendirilmiştir.

İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde bulunan PTS ve KGYS sistemleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 19 NE 520 plakalı araç ile Merzifon istikametine köpeklerin taşındığına ilişkin herhangi bir görüntüye ulaşılamamıştır."

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 20:41