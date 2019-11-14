Mecitözü için destek istediler

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret etmeye ve Mecitözü için destek istemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ve bazı bürokratları, üst düzey siyasileri ziyaret eden Tüfekçi ve Aylar, şimdi de Eskişehir’e çıkarma yaptı.

Tüfekçi ve Aylar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Mecitözü’nün geleceği için önem taşıyan bazı projeleri paylaşan İl Başkanı Tüfekçi ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanlarını Çorum ve Mecitözü’ne davet eden Tüfekçi ve Aylar, projelerin hayata geçirilmesi için gerek makine-ekipman, gerekse maddi-manevi konularda destek talebinde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, yerel yönetimlerin duayen ismi Yılmaz Büyükerşen ile Eskişehir'e kazandırılan projelerden yola çıkarak tecrübelerinden istifade ettiklerini bildirerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını bildirerek, Büyükerşen'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a da yakın ilgi ve konukseverliğinden dolayı teşekkür eden Veli Aylar, CHP’li belediyelerin karşılıklı işbirliği ve dayanışma içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.

İl Başkanı Tüfekçi ise “Her şey Mecitözü için…” diyerek ilçeyi geleceğe hazırlamak, halkın refah ve mutluluğunu artırmak, projeleri hayata geçirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini, Başkan Veli Aylar’a her konuda yardımcı olacaklarını vurguladı.

