Mecitözü için destek istediler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, beraberinde bazı belediye başkanları ve partililerle birlikte Mecitözü ilçesine destek taleplerini iletmek amacıyla Ankara'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Mecitözü'nü örnek belediye yapmak için kolları sıvayan Tüfekçi, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile birlikte Ankara'ya çıkarma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çorumlu hemşehrimiz Kenan Nuhut'u makamlarında ziyaret eden CHP heyeti, Mecitözü başta olmak üzere Çorum'un genel sıkıntılarını ileterek, destek istedi.

Mecitözü Belediyesi'ni örnek belediye haline getirmek istediklerinin altını çizen İl Başkanı Tüfekçi, ilçenin en önemli gelir kaynağının hayvancılık olduğunu, hayvancılığın geliştirilmesi adına da Mecitözü Belediyesi'nin öncülüğünde bir dizi çalışmalar yapıldığını, bazı projeler hazırlandığını söyledi.

Başkan Veli Aylar'ın halkla birlikte iç içe çalışmalar yaptığını dile getiren Tüfekçi, Mahsur Yavaş ve Fethi Yaşar'dan Mecitözü Belediyesi'nin çalışma ve projelerine destek istedi.



‘MECİTÖZÜ MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK’

Yavaş ve Yaşar'ı Çorum'a davet eden Tüfekçi, yatırımların tamamlanması durumunda Mecitözü'nün modern bir görünüme kavuşacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Mecitözü için elinden gelen desteği sağlayacağını belirterek, uygun bir zamanda da Çorum'u ziyaret etmek istediğini iletti.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ise yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında Yavaş'a bilgi vererek, kendisinin Beypazarı'nda yapmış olduğu modeli Mecitözü'nde de uygulamak istediklerini kaydetti.

Aylar, ilçenin anayol ve kaldırım projelerinin tamamlanması için makine-ekipman desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuda destek istedi.

Ziyarete; CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile birlikte eski Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Aşdağul eski Belediye Başkanı Dursun Uzunca, Mecitözü Dernekleri Federasyonu (MECFED) Başkanı Kemal Tepe, federasyon kurucu derneklerinden Kozören Dernek Başkanı Tahsin Çetin, Ağcakoyun Derneği Başkanı Seyfettin Yeğen, Ankara Şeyhlerliler Derneği Başkanı Nejla Keskin ve Ankara Boyacı Derneği yönetiminden Av. Güngör Takrıverdi ve Mustafa Çagıl katıldı.



Ziyaret sırasında Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bazı hediyeler takdim ederken, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş ise ilçenin meşhur cevizini hediye etti.

Yavaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP Çorum heyetine ve dernek başkanlarına teşekkür etti. (Haber Merkezi)