Mecitözü'nde Doğalgaz sevinci

M.BURAK YALÇIN
Çorum'un Mecitözü ilçesi doğalgaza kavuştu.
Çorumgaz tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle ilçeye ilk doğalgaz verildi.
Törene CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Vali Yardımcısı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Oğuzhan Ocak, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Tören protokol üyelerinin doğalgaz meşalesini yakmasının ardından sona erdi.