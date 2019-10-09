Mecitözülü hayırseverlerden eğitime büyük destek

Vali Mustafa Çiftçi, Mecitözü’nde bir dizi ziyaretlerde bulunarak açılışlar gerçekleştirdi.



Vali Mustafa Çiftçi ilk olarak Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesinde hayırsever Ergün Coşkun tarafından yaptırılan Akıl Oyunları Atölyesi’nin açılışını yaptı.

Açılış sonrasında atölyeyi gezen Vali Çiftçi yetkililerden bilgi aldı.



Vali Mustafa Çiftçi daha sonra ise Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesinde hayırseverler Satılmış Candan ve Satılmış Köse tarafından yaptırılan 3D Eğitim Teknolojileri Salonunun açılış kurdelesini kesti ve salonu gezdi.

Mecitözü Atatürk Ortaokulu’nda hayırsever SİMTEK firması yetkilileri tarafından yaptırılan Robotik Kodlama Atölyesi açılışına da katılan Vali Çiftçi, atölye hakkında bilgi aldı.

Hayırsever Metin Ayvaz tarafından Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrenci Pansiyonunda yaptırılan Müzik Atölyesi’nin açılışının ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Mecitözü Dede Korkut Anaokulu’nda miniklerle sohbet eden Vali Çiftçi, daha sonra Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse’yi ziyaret etti.

Kışlacık Köyünü geçen Vali Çiftçi, yeni yapılan sulama göletinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Çiftçi’ye Mecitözü programında İlçe Kaymakamı İlyas Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve ilçe protokolü eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 19:52